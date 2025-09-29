Mali Gorzowiacy zajęli trzecie miejsce na Światowym Festiwalu Tanecznym w koreańskim Cheonan.

Gorzowski zespół tańca ludowego był jedynym polskim zespołem biorącym udział w tym prestiżowym konkursie, w którym wystąpiły grupy z 23. krajów świata. Gorzowianie zaprezentowali tańce łemkowskie oraz oberka, a w finale zatańczyli dynamicznego Krakowiaka. Mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny zespołu:

Tancerzy z zespołu Mali Gorzowiacy czeka jeszcze jeden koncert w stolicy Korei Południowej Seulu, potem długi lot do Polski. Gorzowski Festiwal Renety Landsberskiej na którym wystąpią tancerze rozpocznie się na ryneczku przy Jerzego w najbliższą sobotę o godz. 10:00.