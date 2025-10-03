Spotkania, różowy marsz i akcje profilaktyczne. W trasę wyrusza Lubuski Onkotour.
W całej Polsce październik nabiera różowych barw, które symbolizują miesiąc świadomości raka piersi. z tej okazji w województwie lubuskim rozpoczyna się wydarzenie pod nawą Onkotour. W jego ramach zorganizowane zostaną m.in. spotkania profilaktyczne i prelekcje specjalistów, którzy będą tłumaczyć jak ważna jest profilaktyka przy wczesnym wykryciu raka piersi – mówi Anna Synowiec, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Lubuski Onkotour to szereg spotkań przeznaczonych zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn – tłumaczy Natalia Burdz, dyrektor gorzowskiego biura Urzędu Marszałkowskiego.
Lubuski Onkotour to spotkania w wielu miejscach w regionie. Pojawimy się w kilku miejscowościach – wymienia Anna Dymitrak-Pryputniewicz, prezeska Stowarzyszenia Onkolubuszanki.
Szczegółowy harmonogram trasy oraz godziny spotkań można znaleźć na facebookowym profilu Lubuski Onkotour.
Najważniejsze przystanki trasy
Na trasie edukacyjnej, pełnej marszów, wykładów, koncertów i artystycznych wydarzeń znalazły się następujące miejscowości:
- 9 października – Witnica: inauguracja podczas „Witniczanki”,
- 10 października – Zielona Góra: Różowy Marsz i edukacja,
- 11 października – Przytoczna: zdrowie i urodziny stowarzyszenia „Ważka Sprawa”,
- 14 października – Sulechów: spotkanie edukacyjne w LO,
- 18 października – Gorzów: wykład prof. Jana Lubińskiego o genetyce na zaproszenie Stowarzyszenia Onkolubuszanki,
- 23 października – Dobiegniew: koncert, edukacja i rocznica poradni ginekologicznej,
- 30 października – Gorzów: spektakl „Jak starzeć się bez godności” i rozmowa o menopauzie,
- 6 listopada – Bogdaniec: finał poetycki i rozmowa o arteterapii.
