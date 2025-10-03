Spotkania, różowy marsz i akcje profilaktyczne. W trasę wyrusza Lubuski Onkotour.

W całej Polsce październik nabiera różowych barw, które symbolizują miesiąc świadomości raka piersi. z tej okazji w województwie lubuskim rozpoczyna się wydarzenie pod nawą Onkotour. W jego ramach zorganizowane zostaną m.in. spotkania profilaktyczne i prelekcje specjalistów, którzy będą tłumaczyć jak ważna jest profilaktyka przy wczesnym wykryciu raka piersi – mówi Anna Synowiec, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Lubuski Onkotour to szereg spotkań przeznaczonych zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn – tłumaczy Natalia Burdz, dyrektor gorzowskiego biura Urzędu Marszałkowskiego.

Lubuski Onkotour to spotkania w wielu miejscach w regionie. Pojawimy się w kilku miejscowościach – wymienia Anna Dymitrak-Pryputniewicz, prezeska Stowarzyszenia Onkolubuszanki.

Szczegółowy harmonogram trasy oraz godziny spotkań można znaleźć na facebookowym profilu Lubuski Onkotour.

Najważniejsze przystanki trasy

Na trasie edukacyjnej, pełnej marszów, wykładów, koncertów i artystycznych wydarzeń znalazły się następujące miejscowości: