Arena Gorzów powstała głównie po to, by swoje miejsce znalazły lokalne drużyny. I tak się właśnie stało. Prezes Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego Słowianka tłumaczyła dziś Radiu Gorzów co wpłynęło na ujemny wynik spółki.

Agata Dusińska przypomniała, że CSR Słowianka to trzy obiekty, które mają wspólny budżet. Spółka jest na minusie, ale nie ma długów. – A to dwie różne sprawy- mówiła dziś w Radiu Gorzów prezes Agata Dusińska.

Jak dodaje Agata Dusińska, centrum cały czas racjonalizuje koszty tam, gdzie się da. Przy okazji zdementowała też komentarze o przeroście zatrudnienia w spółce. Jak podała: przed otwarciem Areny, w 2022 roku Słowianka zatrudniała 51 osób. W 2023- 59, rok później -62 osoby, a obecnie pracuje tam 60 osób.

Jeżeli chodzi o samą Słowiankę, to jest koncepcja remontu strefy saun. Są też kolejne kroki w tym kierunku, w tym planowany wniosek o dofinansowanie z ministerstwa sportu. I nie chodzi tylko o remont strefy, ale o jej rozbudowę.

W ten weekend w Arenie siatkówka, ale także jutro w i niedzielę giełda biżuterii, minerałów i skamieniałości.