Bardzo dobre informacje na temat słuchalności Radia Gorzów. W badaniu Radio Track za okres od września do listopada zajęliśmy drugie miejsce w kategorii udział.

Wyprzedza nas tylko ogólnopolska stacja RMF. Radio Gorzów zajęło drugą pozycję w mieście z wynikiem 16,24%. Dziękujemy naszym słuchaczom.