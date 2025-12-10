Prokuratura kolejny raz apeluje, aby zgłaszały się ofiary byłego nauczyciela Roberta S.

Informacja, że nauczyciel jednej z gorzowskich podstawówek molestował swoje uczennice zbulwersowała mieszkańców Gorzowa wiosną tego roku. Od tego czasu do prokuratury zgłosiło się ponad 30 osób, które dostarczyły prokuratorom kolejnych informacji dotyczących przestępczej działalności Roberta S. Jednak tylko dwie z tych osób, to kolejne ofiary mężczyzny. Jak się okazało był on też fotografem i instruktorem nauki jazdy. Mówi prokurator Andrzej Bogacz:

Specjaliści próbują odzyskać zaszyfrowane zdjęcia z komputera i innych nośników należących do mężczyzny:

Ofiary Roberta S. mogą zgłaszać się do prokuratury rejonowej przy ul. Moniuszki lub Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Kwiatowej.