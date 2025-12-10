W Szkole Podstawowej nr 2 na Dolinkach, na przerwie po trzeciej lekcji słychać głównie „ciiiii”. W ten sposób uczniowie przypominają sobie, że właśnie rozpoczęła się „cicha przerwa”, nowy, szkolny projekt.

„Cicha przerwa” to reakcja na głosy zarówno uczniów jak i nauczycieli, którzy zgłaszali zmęczenie hałasem. – Zaczynamy od małych kroczków – mówi dyrektor szkoły Agnieszka Wroniak:

Uczniowie przyznają, że jeszcze nie zawsze szepty zastępują krzyki, ale chęci do zmian są!

Więcej na temat nowego „cichego” projektu SP 2 w naszej popołudniówce po godzinie 16.00.