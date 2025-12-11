Jeszce przez trzy dni można szykować paczki dla podopiecznych gorzowskiego schroniska Azorki.

W wydarzeniu na Facebooku publikowane są listy do Mikołaja od psiaków, które znajdują się teraz w schronisku. Wolontariusze mają nadzieję, że każdy z podopiecznych otrzyma gwiazdkowy prezent. O szczegółach akcji Izabela Kunicka ze stowarzyszenia Azyl:

Wesprzeć pieski z Azylu będzie można tez w sobotę kupując prezenty i ozdoby podczas świątecznego kiermaszu:

Paczki dla azylowych schroniaczków możecie przywozić do piątku do jednego z kilkunastu punktów w Gorzowie oraz w Kostrzynie nad Odrą, których listę znajdziecie na profilu facebookowym schroniska Azorki. W sobotę paczki można przywieźć bezpośrednio do schroniska na ul. Fabryczną.