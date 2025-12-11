Kolejki na parkingach przy gorzowskim szpitalu są dzisiaj nieco mniejsze niż w ostatnich dniach. Na miejscu jest osoba, która pomaga kierowcom.

Od kilku dni postój na parkingach przy szpitalach przy ulicach Dekerta oraz Walczaka jest płatny, a to spowodowało utrudnienia w ruchu. Wszystko dlatego, że kierowcy nie odnajdywali się w nowym system i nie wiedzieli kiedy oraz w jaki sposób płacić. Teraz do kas, oddelegowano pracownika szpitala, który wyjaśnia kierowcom zasady płatności. „Dzisiaj zauważamy, ze ruch stał się bardziej płynny” przyznaje Paweł Trzciński, rzecznik prasowy lecznicy.

Przypomnijmy: zapłacić należy dopiero przy wyjeździe z parkingu. Podczas wjazdu system sczytuje numery tablic rejestracyjnych, a przed zakończeniem parkowania należy udać się do kasy i uiścić opłatę. Godzina pakowania pod szpitalem to koszt 3 zł i 80 groszy.