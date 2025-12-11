Ogromne zainteresowanie Gorzowskim Biegiem Gwiazdkowym. Nie ma już wolnych miejsc.

Jak co roku przed świętami w Gorzowie odbędzie się Bieg Gwiazdkowy. Impreza zorganizowana zostanie w Parku Kopernika, gdzie zaplanowano zarówno biegi dla dorosłych jak i dla dzieci. Oficjalne zapisy już się zakończyły i w tym roku było tak duże zainteresowanie, że nie ma możliwości dołączenia do biegu w dniu wydarzenia. na liście znajduje się już prawie 500 osób. Przypomnijmy: W biegu głównym uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 kilometrów – mówi Piotr Wilczewski, organizator.

Tak jak w poprzednich latach tak i teraz Bieg Gwiazdkowy będzie miał charakter charytatywny.

Bieg Gwiazdkowy już w sobotę, 13 grudnia. Biegi dzieci rozpoczynają się o godzinie 10:30, a bieg główny o godzinie 12:00.