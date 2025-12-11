Nowe defibrylatory trafią do 3 gorzowskich instytucji. Urządzenia zamontowane zostaną na ścianach budynków gorzowskiej akademii, Miejskiego Centrum Kultury i Filharmonii Gorzowskiej. Zestawy AED ratujące życie zakupiła miejska spółka Inneko. Cel to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i gotowości na ratowanie życia w miejscach o wysokiej frekwencji. Mówi prezes Inneko Łukasz Marcinkiewicz:

– Nie będzie to pierwszy defibrylator jaki posiadamy na terenie uczelni – mówiła dziś rektor akademii Elżbieta Skorupska-Raczyńska:

– Dotychczas nie mieliśmy w filharmonii takiego urządzenia – mówi Katarzyna Wojtowicz

– Przekazany nam defibrylator będzie zabezpieczał nie tylko pracowników i gości MCK-u, ale także wszystkich odwiedzających centrum miasta – dodaje dyrektor MCK-u Aneta Gnaczyńska:

Nie będą to pierwsze urządzenia zakupione przez Inneko. Spółka zamontowało już cztery takie zestawy, miedzy innymi na cmentarzu przy ulicy Żwirowej i na ścianie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego tuz przy ryneczku GRH.

Zakup jednego takiego urządzenia to koszt 8 tys zł