W sobotę rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Rocznicowe uroczystości w Gorzowie rozpoczęły się już w piątek otwarciem wystawy „Wojskowe Obozy Internowania” oraz wykładem profesora Dariusza Rymara dla młodzieży w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Dyrektor gorzowskiego Archiwum Państwowego mówił dziś na naszej antenie jak 13 grudnia 1981 roku wyglądał w Gorzowie:

– Gorzów w tamtym czasie był silnym ośrodkiem działalności antykomunistycznej – mówi profesor Przemysław Słowiński, historyk z Akademii im. Jakuba z Paradyża:

W sobotę uroczystości zaplanowano przy tablicy pamiątkowej w zakładzie karnym w Wawrowie, gdzie osadzono osoby internowane 13-ego grudnia 1981-ego roku.