Łzy wzruszenia, śmiech i realna pomoc potrzebującym. Mikołajkowa akcja Inneko zakończona sukcesem.

Ponad 90 osób zostało obdarowanych świątecznymi prezentami w ramach akcji Inneko pod nazwą „Sąsiedzka Pomoc ma Świąteczną Moc”. Zielony Mikołaj wraz z pomocnikami odwiedził osoby potrzebujące, by każdej z nich przynieść paczki pełne produktów niezbędnych do przygotowania świąt. Teraz czas na podsumowanie – mówi Paulina Nowicka z marketingu Inneko.

Przypomnijmy: osoby, do których trafiły prezenty zostały wcześniej zgłoszone do akcji przez sąsiadów lub znajomych. „Byliśmy tam, gdzie ta pomoc rzeczywiście była potrzebna” – przyznaje Paulina Nowicka.

Akcja organizowana była przy wsparciu Radia Gorzów, które dołączyło do akcji rozwożenia paczek.