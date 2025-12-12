Rekordowa liczba kartek zgłoszonych przez dzieci na konkurs. Wojewoda Lubuski oraz Kurator Oświaty wybrali te najładniejsze.

Prawie 5,5 tysiąca kartek wpłynęło na coroczny konkurs organizowany przez Wojewodę Lubuskiego. Dzieci z lubuskich przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogły przysłać własnoręcznie zrobione kartki świąteczne. Dzisiaj oficjalnie wręczono nagrody autorom najładniejszych prac. „Wybór był bardzo trudny” przyznaje Wojewoda lubuski Marek Cebula.

Tym razem nagrodę za najładniejszą kartkę przyznał także Lubuski kurator Oświaty. Jak powiedział: głównym celem konkursu jest budzenie pasji i zainteresowań.

O to co znajduje się na nagrodzonych kartkach zapytaliśmy samych autorów.

Kartki, które zajęły pierwsze miejsca zostaną oficjalnymi, tegorocznymi kartkami wojewody i kuratora i wraz z życzeniami trafią do instytucji współpracujących z urzędami.