W samo południe wystartował Gorzowski Bieg Gwiazdkowy. Pół tysiąca biegaczy musiało pokonać dystans 5 km. Dla potrzebujących zebrano ponad 25 tysięcy złotych.

Wcześniej na krótszych dystansach rywalizowały około 200 dzieci. Wielu gorzowian wystartowało dziś w Parku Kopernika całymi rodzinami:

Z wysokiej frekwencji i zebranej sumy cieszył się Piotr Wilczewski, organizator biegu:

Charytatywny Gorzowski Bieg Gwiazdkowy odbył się już po raz 12.