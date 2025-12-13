W samo południe wystartował Gorzowski Bieg Gwiazdkowy. Pół tysiąca biegaczy musiało pokonać dystans 5 km. Dla potrzebujących zebrano ponad 25 tysięcy złotych.
Wcześniej na krótszych dystansach rywalizowały około 200 dzieci. Wielu gorzowian wystartowało dziś w Parku Kopernika całymi rodzinami:
Z wysokiej frekwencji i zebranej sumy cieszył się Piotr Wilczewski, organizator biegu:
Charytatywny Gorzowski Bieg Gwiazdkowy odbył się już po raz 12.
Polecamy
Pionierzy Gorzowa spotkali się na wspólnej Wigilii
Pionierzy Gorzowa zasiedli przy wspólnym stole. W Urzędzie Miasta odbyła się tradycyjna wigilia. Jak co roku pionierzy miasta spotkali się...Czytaj więcejDetails