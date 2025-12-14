Minął miesiąc od dnia, kiedy po 20-letniej przerwie autobusy znów wjechały w ul. Przemysłową. Miało być to ułatwienie m.in. dla uczniów II LO, galerii handlowej, ryneczku ale też przyszłych lokatorów bloków GTBS-u.

– Wszystko wskazuje na to, że się udało – mówi dyrektor Wydziału Transportu Publicznego Fabian Rogala:

Przez ulicę Przemysłową jadą linie 107, 100, 127 i 112.