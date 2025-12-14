O 7:55 odjechał z gorzowskiego dworca pierwszy z pięciu nowych pociągów Intercity łączących Gorzów z Poznaniem. Od dziś obowiązuje nowy, roczny rozkład jazdy na kolei.

Co oznacza dla Gorzowa? W rozkładzie pojawiło się pięć nowych par pociągów PKP Intercity Gorzów – Poznań, obsługiwanych przez składy spalinowe. Mają dojeżdżać do stolicy Wielkopolski w około 90 minut.

By podkreślić znaczenie tych zmian dla mieszkańców Gorzowa, na dworcu zorganizowano dziś konferencję prasową z udziałem m.in wiceministra Piotra Malepszaka:

Minister Malepszak odniósł się także do oczekiwań mieszkańców dotyczących elektryfikacji linii 203

– Sytuacja kolejowa Gorzowa wciąż będzie się zmieniać – zapewniał wojewoda Marek Cebula:

– Wiemy, że jest jeszcze sporo do zrobienia, ale będziemy to zmieniać – mówiła posłanka KO Krystyna Sibińska:

Nie obyło się jednak bez zgrzytu. Najpierw okazało się bowiem, że automatyczne drzwi na dworzec, bardzo potrzebne osobom na wózkach są zepsute, a potem, że osoby te nie mogą dostać się do podstawionego do Poznania pociągu:

Marcin Karasiński członek zarządu PKP Intercity przyznał, że teraz jest z tym faktycznie problem, ale to ma się zmienić:

Pociągi do Poznania będą wyruszać z Gorzowa o 7:55, 11:52, 14:25, 18:24 i 19:46. Przewoźnik zapowiedział dodatkowo atrakcyjne ceny biletów, zaczynające się od 20 złotych.

W nowym rozkładzie pojawiła się druga, poranna para pociągu pospiesznego do Trójmiasta. TLK „Krajna” wyjedzie z Gorzowa o 5:47, żeby o 11:27 wjechać na stację Gdynia Główna. W drogę powrotną wyruszy o 16:18, by o 22:55 być na stacji w Gorzowie.

Minusem w rozkładzie, według stowarzyszenia, są zmiany dotyczące pociągi Intercity „Zamoyski” z Gorzowa do Piły, z wagonami bezpośrednimi do Lublina. Od nowego rozkładu „spalinowa” część tego pociągu zostanie skierowana do Szczecina przez Wałcz. Tym samym, według stowarzyszenia, odbiera się możliwość dotarcia wczesnym popołudniem do Warszawy.

