Do aktywnego spędzania czasu w czasie przerwy świąteczno – noworocznej zachęcają gorzowian władze Słowianki.

W tym czasie mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji Słowianki: basenów, lodowiska ICE Arena oraz wydarzeń sportowych w Arenie Gorzów. Tutaj Każdy znajdzie coś dla siebie: od rodzinnej zabawy, przez aktywność fizyczną, aż po sportowe emocje na najwyższym poziomie. Mówi dyrektor Żaneta Sawicka:

W sylwestra baseny Słowianki otwarte będą w godz. 6:00–14:00, a lodowisko ICE Arena w godz. 10:00 – 16:00:

W tym czasie dla kibiców otworzy się też gorzowska Arena. We wtorek, 30. grudnia o godz. 18:00 koszykarki AZS AJP rozegrają kolejny mecz w Orlen Basket Lidze Kobiet. Ich rywalkami będą zawodniczki Ślęzy Wrocław.

Świąteczne godziny pracy atrakcji Słowianki:

Godziny otwarcia basenu:

24–25 grudnia – nieczynne;

26 grudnia – 14:00–21:45;

31 grudnia (Sylwester) – 6:00–14:00;

1 stycznia – 14:00–21:45;

Godziny otwarcia lodowiska:

24–25 grudnia – nieczynne;

26 grudnia – 10:00–21:00;

31 grudnia (Sylwester) – 10:00–16:00;

1 stycznia – 12:00–21:00.