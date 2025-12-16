Do aktywnego spędzania czasu w czasie przerwy świąteczno – noworocznej zachęcają gorzowian władze Słowianki.
W tym czasie mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji Słowianki: basenów, lodowiska ICE Arena oraz wydarzeń sportowych w Arenie Gorzów. Tutaj Każdy znajdzie coś dla siebie: od rodzinnej zabawy, przez aktywność fizyczną, aż po sportowe emocje na najwyższym poziomie. Mówi dyrektor Żaneta Sawicka:
W sylwestra baseny Słowianki otwarte będą w godz. 6:00–14:00, a lodowisko ICE Arena w godz. 10:00 – 16:00:
W tym czasie dla kibiców otworzy się też gorzowska Arena. We wtorek, 30. grudnia o godz. 18:00 koszykarki AZS AJP rozegrają kolejny mecz w Orlen Basket Lidze Kobiet. Ich rywalkami będą zawodniczki Ślęzy Wrocław.
Świąteczne godziny pracy atrakcji Słowianki:
- Godziny otwarcia basenu:
24–25 grudnia – nieczynne;
26 grudnia – 14:00–21:45;
31 grudnia (Sylwester) – 6:00–14:00;
1 stycznia – 14:00–21:45;
- Godziny otwarcia lodowiska:
24–25 grudnia – nieczynne;
26 grudnia – 10:00–21:00;
31 grudnia (Sylwester) – 10:00–16:00;
1 stycznia – 12:00–21:00.
