Rok 2026 będzie w Gorzowie rokiem Sportu Bez Barier. Tak zdecydowali radni. Ma to być ukłon w stronę sportowców, zwłaszcza osiągających sukcesy sportowców niepełnosprawnych.

Stanowisko w tej sprawie przedstawiła radzie radna Halina Kunicka z klubu Koalicja Obywatelska:

Ma być to rok doceniający niepełnosprawnych sportowców, ale także nakłaniający do aktywności fizycznej wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców, także tych, którzy dotychczas wybierali kanapę. Mówi szef klubu radnych KO Ireneusz Maciej Zmora:

Wydarzenia związane ze sportem bez barier ma w Gorzowie organizować Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. – Nie zawiedziemy – mówił po głosowaniu radnych prezes gorzowskiego Startu Zbigniew Lewkowicz:

A my przypominamy, że do 31 grudnia, czyli jeszcze przez kilkanaście dni, mamy w Gorzowie Rok Kultury.