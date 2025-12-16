W Ciecierzycach udało się uratować mężczyznę, który utknął w wykopie napełniającym się wodą.
Mężczyzna pracował z ekipą, która uszkodziła wodociąg. Nie udało mu się jednak, razem z innymi, opuścić dołu. Utknął i potrzebna była interwencja służb. Na miejscu był reporter Radia Gorzów Krzysztof Matusiak:
