Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego przechodzi przebudowę wraz z kompleksową termomodernizacją. Budynek bardzo potrzebował takiego remontu. – Prace są już mocno zaawansowane – mówi dyrektor pogotowia Andrzej Szmit:

Ostatni remont był prowadzony w budynku pogotowia 20 lat temu – dodaje dyrektor:

To właśnie w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego stacjonuje większość karetek, a więc i większość ratowników:

Prace maja trwać do końca czerwca. Koszt inwestycji to ponad 3miliony 250 tysięcy złotych, ponad 2 miliony 760 tysięcy to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027.