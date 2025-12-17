– Jeśli ktoś będzie chciał kupić miejskie udziały w Stali Gorzów, to miasto jest gotowe je sprzedać – zadeklarował w Radiu Gorzów prezydent Jacek Wójcicki. Po odejściu Patryka Broszki z klubu i zmianach w zarządzie Jacek Wójcicki ocenił, że czuje satysfakcję, bo – w jego opinii, udało się uratować klub.

Prezydent przyznał, że miasto nie ma dziś swojego przedstawiciela w Stali, a udziały spadły z około 26-27 do 18. procent. Mimo to Jacek Wójcicki pozytywnie ocenia rolę miasta w działaniach na rzecz klubu:

Prezydent zapowiedział, że miasto będzie przygotowywało dotację dla klubu w takiej wysokości jak do tej pory. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że kwestia rozliczeń nie jest zamknięta. Wydział audytu bada miejskie dotacje dla Stali do 2019 roku:

Przypomnijmy po odejściu Patryka Broszki i rezygnacji Dariusza Wróbla, nowym prezesem klubu został przedsiębiorca Zbigniew Głuchy, a wiceprezesem również przedsiębiorca Krzysztof Nuckowski.