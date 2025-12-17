Będzie remont hali przy ulicy Słowiańskiej. Dziś zapadła decyzja, że miasto dołoży brakujące 500 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, do przetargu na gruntowną termomodernizację hali wpłynęły 3 oferty, jednak wszystkie przekroczyły zakładany na to zadanie budżet. Najtańsza o 500 tysięcy. Dziś na naszej antenie prezydent Jacek Wójcicki zadeklarował, że miasto dołoży do zadania:

Po remoncie, kala przy ulicy Słowiańskiej będzie wizualnie nawiązywać do dużo młodszej siostry – czyli Areny Gorzów. Mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Włodzimierz Rój:

OSiR chce rozstrzygnąć przetarg jeszcze w tym roku, tak by prace mogłyby rozpocząć się już w styczniu przyszłego roku.