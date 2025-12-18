Muzeum lubuskie już dziś zaprasza na zimowe warsztaty edukacyjne. Jak mówią muzealnicy ferie zimowe to idealny czas, by odkrywać świat sztuki, historii i kreatywnej zabawy. Pracownicy muzeum przygotowali wyjątkowy program półkolonii, podczas których dzieci zanurzą się w muzealnych opowieściach, wezmą udział w twórczych warsztatach oraz poznają fascynujące eksponaty z kolekcji gorzowskiego muzeum. Tradycyjnie już w ramach półkolonii przygotowano dwa turnusy. Mówi dyrektor muzeum Ewa Pawlak:

Ferie z muzami do doskonała oferta dla tych, którzy ferie spędzą w mieście:

Ferie z Muzami to propozycja dla dzieci od 7 do 10 roku życia. Zajęcia od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00