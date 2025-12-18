Pracownicy niepedagogiczni w gorzowskich szkołach i przedszkolach otrzymują od dyrekcji placówek do podpisu porozumienia według których od nowego roku mają stracić prawo do waloryzacji wynagrodzeń.

Jak mówią nikt z nimi wcześniej o tej sprawie nie rozmawiał. Sytuacja dotyczy pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi: konserwatorów czy kucharek. Sprawa dotyczy na przykład jednej ze słuchaczek Radia Gorzów:

Sprawę poruszono na ostatniej sesji Rady Miasta. Informację o porozumieniu wyjaśniała wice prezydent Małgorzata Domagała:

Te wyjaśnienia nie przekonują dotkniętych sytuacją pracowników:

Jak powiedziała nam Ewa Dominiak, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w regionie, związkowcy będą jeszcze rozmawiali z magistratem na ten temat.