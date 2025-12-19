Jedna osoba nie żyje po zderzeniu dwóch ciężarówek na starej trójce na wysokości Jastrzębca. Drugi kierowca został ranny i trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 7. Na miejscu działają policja, osiem jednostek straży pożarnej oraz pogotowie. Poszkodowanego kierowcę zabrał do szpitala śmigłowiec LPR.

Doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych, na skutek czego jeden z kierowców poniósł śmierć na miejscu

– poinformował Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Drugi z kierowców, z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Gorzowie Wlkp.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać ok. sześciu godzin.