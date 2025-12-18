Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek po godz. 15:00 w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie. Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę, który w szpitalnej recepcji wybił szybę, awanturował się i obrażał policjanta.

Okazało się także, że mężczyzna był w szpitalu ze znajomą. 31-latka również awanturowała się. W jej sprawie sporządzono wniosek o ukaranie do sądu za zakłócanie porządku publicznego.

27-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz znieważenia policjanta. Podejrzanemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. – informuje nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.