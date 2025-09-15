Uczniowie z całej Polski zmierzą się z zadaniami z chemii. W II LO w Gorzowie odbędzie się konkurs im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski wciąż mogą się zgłaszać do drugiej edycji konkursu chemicznego. Ten odbędzie się w najbliższy piątek w II LO przy ulicy Przemysłowej. Zapraszamy wszystkich, dla których chemia nie ma żadnych tajemnic – zachęca Emilia Wróbel, nauczyciel i organizator konkursu.

Zapisy trwają jeszcze tylko do jutra (16.09), więc chętni powinni się pospieszyć. Sam konkurs składać się będzie z dwóch części – tłumaczy Emilia Wróbel.

Pierwszy etap konkursu już w piątek o godzinie 11:00, natomiast etap finałowy zaplanowano na 13 lutego. Więcej informacji oraz odpowiedni formularz można znaleźć na stronie internetowej oraz Facebooku II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.