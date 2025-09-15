Po raz kolejny gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wspólnej aktywności. W najbliższą niedzielę (21.09) odbędzie się bowiem kolejny marsz nordic walking, do którego mogą dołączyć wszyscy chętni. Do pokonania będzie dystans 4 kilometrów – mówi Włodzimierz Rój, dyrektor OSiR-u.

Celem imprezy jest przede wszystkim popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. „Warto to zrobić dla swojego zdrowia” – dodaje Włodzimierz Rój.

Wspólny Marsz Nordic Walking odbędzie się w niedzielę. Start: godzina 11:00 z placu cyrkowego. Obecnie trwają zapisy, których można dokonać online – szczegóły na stronie OSiR-u. Można się zgłosić również w dniu biegu jednak wtedy trzeba liczyć się z tym, że nie otrzyma się przewidzianego dla uczestników pakietu – te przygotowywane są bowiem wcześniej.