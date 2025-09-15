W sobotę i piątek w nocy mundurowi działali w centrum miasta, na drogach dojazdowych do Gorzowa i w okolicznych miejscowościach. Zakończenie weekendowych działań miało miejsce o poranku na trasie S3.

W piątek zatrzymano trzech kierowców, którzy jechali w stanie nietrzeźwości. Jeden z nich miał ponad 2,5 promila. Został zatrzymany w Wawrowie.

W sobotę zatrzymano kolejne dwie osoby, które prowadziły auta mając w organizmie alkohol, ponad promil. Łącznie pięciu zatrzymanych kierowców będzie odpowiadało za przestępstwo. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich nie miało uprawnień do kierowania. W sumie podczas weekendu zatrzymano cztery takie osoby.

Zakończenie działań miało miejsce na trasie S3 w poniedziałek rano. Na wysokości Marwic policjanci wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili masowe badania trzeźwości. Wszyscy, jadący zarówno w stronę Gorzowa, a także Szczecina, musieli zjechać na kilka sekund z trasy. Kontrole zakończyły się zatrzymaniem jednego kierującego, który miał w organizmie mniej niż pół promila i będzie odpowiadał za wykroczenie.