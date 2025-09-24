Miejskie Centrum Kultury jest już oficjalnie gospodarzem nowej siedziby w centrum Gorzowa. Wszelkie formalności zostały dopełnione, dokumenty podpisane, a klucze przekazane. Mówi dyrektorka MCK-u Aneta Gnaczyńska:

Przejęcie budynku nie oznacza jednak natychmiastowej przeprowadzki. Powód jest prosty – puste pokoje. Przetarg na umeblowanie pomieszczeń zostanie ogłoszony na początku października. Wiele wskazuje jednak na to, że przynajmniej część pracowników, nie będzie czekać i przeniesie się do centrum z dotychczasowymi starymi meblami. Cały proces przeprowadzki powinien zakończyć się wraz z końcem roku. Miejskie Centrum Kultury wchłonąć ma także obecny Wydział Promocji i Informacji. Plany są rozległe. Mówi wicedyrektor MCK-u Jacek Dreczka:

A co z hucznym otwarciem Miejskiego Centrum Kultury? Będzie – zapewnia Jacek Dreczka, jednak forma i data tego otwarcia są jeszcze dyskutowane:

Prace w MCK-u trwały od marca 2021 roku. Kosztowały 30 mln zł, w tym 12 mln dofinansowania. Inwestycja od początku napotykała problemy. Najpierw z projektem, który musiał być przygotowany od nowa. Potem okazało się, że obiekt nie nadaje się do przebudowy, trzeba go zburzyć i wybudować od podstaw. W nowej siedzibie będzie m.in. sala koncertowa, widownia na 300 miejsc, studio nagrań czy profesjonalna sala prób. Znajdzie się tam także kawiarnia, punkt informacyjny miasta oraz sklep z miejskimi gadżetami.