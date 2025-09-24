Gorzowscy licealiści odwiedzili Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie. Wszystko po to, by zachęcić ich do wyboru kierunków medycznych.

Gorzowski szpital zorganizował spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych, by pokazać jak wygląda praca w lecznicy. Licealiści zostali podzieleni na grupy, a następnie odwiedzili szpitalne oddziały – mówi Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Radioterapii w gorzowskim szpitalu.

Licealiści, którzy wzięli udział w spotkaniu, stoją właśnie przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. „To dla nas bardzo ważne, by poznać pracę szpitala od podstaw” mówi Karol.

Jak wskazują dane, mimo, że wielu młodych ludzi decyduje się na studia medyczne to w dalszym etapie podejmują prace za granicami kraju. Z analizy Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że w Polsce kształci się o 120 proc. więcej lekarzy niż 25 lat temu.