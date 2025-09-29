Autobusy pojadą ulicą Przemysłową w Gorzowie. To odpowiedź m.in. na prośby uczniów II LO.

Od listopada ulicą Przemysłową zacznie kursować kilka linii autobusowych. To między innymi linia nr 100, 108 czy 127. Wszystko po to, by uczniom II liceum łatwiej było dostać się do szkoły – mówi Fabian Rogala, dyrektor wydziału transportu publicznego w UM.

Zgodnie z założeniem, autobusy miały zacząć kursować już od października, jednak z uwagi na trwający remont wyjadą na Przemysłową dopiero w listopadzie.

Rozkład jazdy autobusów można znaleźć m.in. na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.