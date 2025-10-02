Już w listopadzie mieszkańcy będą mogli składać nowe deklaracje śmieciowe. Jest to związane z wyjściem miasta ze Związku Celowego Gmin MG 6 i przejęciem gospodarki odpadami, przez nową jednostkę – Miejskie Odpady Komunalne.

Ta już rozpoczęła kampanię informacyjną. – W październiku ostatnie poprawki i od listopada chcemy przyjmować deklaracje – mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz:

Do końca roku wszyscy właściciele nieruchomości muszą złożyć nową deklarację śmieciową. Właściciele domów jednorodzinnych muszą zrobić to samodzielnie, za mieszkańców domów wielorodzinnych deklaracje złożą zarządcy.