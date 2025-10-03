Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy zostanie uruchomiona.

Wciąż trwają przygotowania do uruchomienia Karty Mieszkańca, która będzie dostępna online, w specjalnej aplikacji. Jak informowano: aplikacja miała zacząć działać we wrześniu, ale po drodze pojawiły się pewne sugestie dotyczące jej funkcjonowania i prace nieco się przeciągnęły – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Przypomnijmy: Karta Mieszkańca uprawnia do szeregu ulg i zniżek, m.in. w instytucjach kultury czy w komunikacji miejskiej. Jak przyznają gorzowianie: to dobre rozwiązanie.

Obecnie Karta Mieszkańca dostępna jest w wersji papierowej. Aby ją otrzymać należy wypełnić odpowiedni druk i dostarczyć do urzędu miasta przy ulicy Sikorskiego.