Gorzowski magistrat zaprasza na spotkanie dotyczące koncepcji modernizacji elewacji Starego Rynku.

W spotkaniu połączonym z dyskusją z mieszkańcami weźmie udział uznany architekt Bogusław Barnaś, a poprowadzi je Architekt Miasta Marta Bejnar – Bejnarowicz. To ma być pierwszy krok w pracach nad Miejscowym Planem Rewitalizacji dla śródmieścia. Gorzowa. Mówi Anna Bonus Mackiewicz, dyrektor wydziału konsultacji społecznych i rewitalizacji w gorzowskim magistracie:

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6. października o godz. 17:00 w Bibliotece Herberta.