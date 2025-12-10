Możemy już pobrać aplikację Gorzów #StądJestem. Od poniedziałku będziemy mogli się w niej zarejestrować.

Od nowego roku gorzowianie będą mogli za darmo jeździć komunikacją miejską. Przy okazji miasto zmienia podejście do sprzedaży biletów na bardziej dostępne i ekologiczne. Aby nie płacić za przejazd autobusem czy tramwajem musimy wcześniej wyrobić kartę mieszkańca. Możemy to zrobić w magistracie i otrzymać plastikową kartę, ale najwygodniej jest zarejestrować się w aplikacji na naszym smartfonie. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Karty mieszkańca wydane do tej pory zachowują swoją ważność do końca okresu na który zostały wydane:

Wielu pytanych przez nas gorzowian już teraz nosi w portfelu plastikową kartę mieszkańca:

Wszystkie informacje i linki do pobrania aplikacji znajdziecie na stronie kartamiejska.um.gorzow.pl.