Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce budować kolejne bloki na Zawarciu. Spółka przejęła od miasta kolejna działkę, tuż przy skrzyżowaniu ulicy Grobla z Zieloną. – Najpierw oszacujemy ile mieszkań mogłoby powstać w tym miejscu – mówi p[prezes GTBS-u Tomasz Gierczak:

Na razie trudno więc określić ile mieszkań mogłoby tam powstać, ale z pewnością kilkadziesiąt. Równocześnie trwają także przygotowania do zagospodarowania działki sąsiadującej z realizowaną obecnie inwestycją przy ulicy Przemysłowej:

Dodajmy, że w budowanym obecnie bloku przy ulicy Przemysłowej znajdzie się blisko 100 mieszkań. Obecny etap to stan surowy zamknięty. budynek ma być gotowy pod koniec 2026 roku.