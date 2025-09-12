Mieszkańcy wskazują drzewa grożące zwalaniem. Każdy taki przypadek można zgłosić – informuje magistrat.

Po informacji o topoli na osiedlu Piaski, która grozi zawaleniem, gorzowianie zwracają uwagę, że podobnych drzew jest w mieście dużo więcej. Jak wskazują: są one chociażby na ulicy Błotnej czy przy Błotnym stawie, gdzie korzenie wybijają chodniki. Każdy z takich przypadków można zgłosić do urzędu miasta – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik z gorzowskiego magistratu.

Na terenie miasta prowadzone są również regularne inwentaryzacje drzew. Te, które znajdują się w gorszym stanie są specjalnie oznaczane. To jednak nie jest równoznaczne z ich wycinką – zaznacza Wiesław Ciepiela

Każdy przypadek drzewa, które z uwagi na swój stan może stwarzać zagrożenie, należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej.