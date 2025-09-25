Polskie Radio sprzed II Wojny Światowej, a dokładniej z lat 1925 – 1939 było czymś bardzo nowoczesnym dla młodej Polski. O tym jak wyglądały narodziny i losy tego mediów w przedwojennej Polsce opowiedzieli gorzowianom specjaliści w ramach wykładu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie.
Mówi Witold Sobócki z Biura Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Witold Sobócki podczas prelekcji odpowiedział również na pytanie czego nie wiemy o radiu w naszym kraju z tamtego okresu.
Gorzowian zachęciła do przyjścia na ten wyjątkowy wykład ciekawość i chęć poszerzenia wiedzy.
Organizatorami spotkania o historii Polskiego Radia był Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Gorzowie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.
