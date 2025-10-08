Do groźnego wypadku doszło dziś w podgorzowskim Motylewie. Ok. 15:30 na drodze wojewódzkiej nr 132 samochód marki peugeot najprawdopodobniej wpadł w poślizg i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Zespół Ratownictwa Medycznego na miejscu przebadał poszkodowaną kobietę kierującą pojazdem. Kobieta była przytomna – informuje OSP Bogdaniec.

Na miejscu działali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Gorzowa, strażacy ochotnicy z OSP Bogdaniec, ratownicy medyczni i policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia.