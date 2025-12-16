Rada miasta przyjęła budżet Gorzowa na 2026 rok. Za budżetem głosowała rządząca w mieście koalicja radnych Gorzów Plus i Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko był klub PiS.
Budżet Gorzowa na 2026 rok zakłada rekordowe dochody (1 331 401 075 zł) i wydatki (1 440 260 157 zł), przy planowanym deficycie 108 859 082 zł. Mówi skarbnik miejska Agnieszka Kaczmarek
Główne cele inwestycyjne to modernizacja transportu i infrastruktury, termomodernizacja budynków oraz rozwój usług miejskich. Najwięcej środków przeznaczono na transport (autobusy elektryczne, obwodnica) i oświatę, ale także na mniejsze inwestycje lokalne, takie jak modernizacje chodników, oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych.
Zawsze jest tak, że jest więcej oczekiwań i potrzeb niż możliwości finansowych – mówi szef klubu radnych Koalicja Obywatelska Ireneusz Maciej Zmora:
– To budżet przetrwania – mówi Roman Sondej, radny klubu PiS:
– Nigdy nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni, ale to dobry budżet – mówi szef klubu radnych Gorzów Plus Maciej Buszkiewicz:
Głosowanie nad budżetem, radni zakończyli oklaskami.
Polecamy
Nie będzie zmian w uchwale śmieciowej. Obywatelski projekt przepadł
Nie będzie zmian w uchwale śmieciowej. Projekt obywatelski przygotowany przez mieszkańców i radnych PiS nie zyskał uznania w oczach pozostałych...Czytaj więcejDetails