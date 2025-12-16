Rada miasta przyjęła budżet Gorzowa na 2026 rok. Za budżetem głosowała rządząca w mieście koalicja radnych Gorzów Plus i Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko był klub PiS.

Budżet Gorzowa na 2026 rok zakłada rekordowe dochody (1 331 401 075 zł) i wydatki (1 440 260 157 zł), przy planowanym deficycie 108 859 082 zł. Mówi skarbnik miejska Agnieszka Kaczmarek

Główne cele inwestycyjne to modernizacja transportu i infrastruktury, termomodernizacja budynków oraz rozwój usług miejskich. Najwięcej środków przeznaczono na transport (autobusy elektryczne, obwodnica) i oświatę, ale także na mniejsze inwestycje lokalne, takie jak modernizacje chodników, oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych.

Zawsze jest tak, że jest więcej oczekiwań i potrzeb niż możliwości finansowych – mówi szef klubu radnych Koalicja Obywatelska Ireneusz Maciej Zmora:

– To budżet przetrwania – mówi Roman Sondej, radny klubu PiS:

– Nigdy nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni, ale to dobry budżet – mówi szef klubu radnych Gorzów Plus Maciej Buszkiewicz:

Głosowanie nad budżetem, radni zakończyli oklaskami.