Nie będzie zmian w uchwale śmieciowej. Projekt obywatelski przygotowany przez mieszkańców i radnych PiS nie zyskał uznania w oczach pozostałych radnych.

Przypomnijmy, w niespełna miesiąc, powołany komitet obywatelski ds. uchwały śmieciowej zebrał prawie 500 podpisów od mieszkańców, którzy domagają się zmian w proponowanej uchwale. Przypomnijmy: chodzi o nowy system, według którego opłaty za śmieci rozliczanie będą wg zużycia wody: w propozycji jest 12 zł od każdego zużytego metra sześciennego wody. Radni PiS proponowali by kwotę tę obniżyć do 9 złotych i 50 groszy.

Projekt trafił dziś pod obrady radnych, jednak trafił na opór. Służby prawne prezydenta wskazywały na błędy formalne w projekcie. Mówi wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz:

Z kolei radni PiS zarzucali miastu i rządzącej koalicji brak dobrej woli. Mówią radni PiS Roman Sondej i Jarosław Porwich:

– To był źle przygotowany i źle skalkulowany projekt – mówią: szef klubu radnych Gorzów Plus Maciej Buszkiewicz i szef klubu radnych KO Ireneusz Maciej Zmora:

Przypomnijmy, dziś cena wywozu śmieci od osoby w Gorzowie wynosi 38 złotych. Jednak już za kilkanaście dni, bo od 1 stycznia w zabudowie wielorodzinnej ceny będą obliczane na podstawie ilości zużytej wody. Dokładnie 12 zł na osobę za każdy metr sześcienny. Opłaty w zabudowie jednorodzinnej pozostaną bez zmian.