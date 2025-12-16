W mieście działać będzie „pogotowie chodnikowe”. Zdaniem radnych klubu Koalicji Obywatelskiej będzie to realizacja jednego z zdań bliskich mieszkańcom.

Mówi szef klubu Ireneusz Maciej Zmora:

Niestety, dziś trudno powiedzieć ile czasu na taką ekipę przyjdzie nam czekać

A to może oznaczać, że przyjdzie nam na naprawę jednak poczekać. Pogotowie chodnikowe ma zacząć funkcjonować w nowym roku. Gdy tylko miasto poda odpowiedni numer, przekażemy go słuchaczom na naszej antenie.