W mieście działać będzie „pogotowie chodnikowe”. Zdaniem radnych klubu Koalicji Obywatelskiej będzie to realizacja jednego z zdań bliskich mieszkańcom.
Mówi szef klubu Ireneusz Maciej Zmora:
Niestety, dziś trudno powiedzieć ile czasu na taką ekipę przyjdzie nam czekać
A to może oznaczać, że przyjdzie nam na naprawę jednak poczekać. Pogotowie chodnikowe ma zacząć funkcjonować w nowym roku. Gdy tylko miasto poda odpowiedni numer, przekażemy go słuchaczom na naszej antenie.
