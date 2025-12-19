Będzie przejście dla pieszych na ul. Niepodległości na wysokości centrum handlowego S1. Dziś mieszkańcy chodzą między sklepami po ulicy. Ma się to zmienić. Urzędnicy apelują do kierowców o zwrócenie uwagi na nową organizację ruchu i nowe oznaczenia pionowe i poziome.

Podobnie na pobliskim rondzie Niepodległości. Tam także trzeba uważać na zmiany, które mają poprawić przejazd przez rondo jadąc od ul. Piłsudskiego w kierunku ulic Niepodległości i Okulickiego.