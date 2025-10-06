Stal Gorzów sportowo utrzymała się w PGE Ekstralidze, ale walka o pozostanie w najwyższej klasie trwa – mówił o tym dziś na naszej antenie wiceprezes klubu.

Stal Gorzów wygrała w niedzielnym meczu z Polonią Bydgoszcz 53:37. Gorzowska drużyna tym samym sportowo utrzymała się w PGE Ekstralidze. Klub wciąż jednak walczy o uzyskanie licencji na starty w przyszłym sezonie. Żeby to się stało Stal musi spłacić długi. Mówił o tym dziś na nasze antenie wiceprezes Patryk Broszko:

Stal Gorzów chce jednak zaciągnąć dziewięć milionów kredytu. Skąd ta trzymilionowa rozbieżność? – tłumaczy wiceprezes Broszko:

Stal ma czas na uzyskanie licencji do 31 października. Od jej uzyskania klub uzależnia też ogłaszanie transferów przychodzących na przyszły sezon:

Całości dzisiejszej rozmowy z Gorzowa wysłuchacie na RG.pl.