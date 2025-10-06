Rozpoczął się pierwszy w naszym regionie „Business Week” organizowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową dla właścicieli lokalnych firm.

To tydzień spotkań poświęconych m.in. wyzwaniom, przed którymi stoi polski biznes w obliczu globalnych przemian, a także roli marketingu, sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych w codziennej działalności. W programie znalazł się też wykład na temat profilaktyki kontrwywiadowczej w biznesie, prowadzony przez przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszy dzień konferencji jest poświęcony wyzwaniom przed którymi stoją działy kadr. Mówi moderator tego panelu Edyta Hubska:

Skąd wziął się pomysł na to wydarzenie wyjaśnia Kamila Szwajkowska, dyrektor biura Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej:

Wydarzenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że nie ma już wolnych miejsc na żaden z zaplanowanych paneli dyskusyjnych. Organizatorzy zapraszają w piątek do strefy doradczej w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108, gdzie różnego rodzaju instytucje będą doradzały w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych dla przedsiębiorców.