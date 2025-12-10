Mimo że sesja budżetowa już we wtorek, wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu. Nic dziwnego. To od trwających teraz ustaleń zależy m.in to jakie inwestycje miasto zrealizuje w przyszłym roku. I mimo że tu pieniędzy więcej niż w roku bieżącym, to nie wszyscy radni są zadowoleni z ich podziału. Tak mówił dziś rano Piotr Wilczewski z klubu Koalicja Obywatelska, gość rozmowy z Gorzowa:

W czwartek klub radnych Koalicja Obywatelska spotyka się w sprawie budżetu z prezydentem Wójcickim:

Zgodnie z projektem budżetu w 2026 roku wydatki samorządu będą opiewać na 1,42 mld zł, a dochody na 1,32 mld zł. Wzrosną środki przeznaczone na inwestycje – w przyszłym roku na ten cel zaplanowano ponad 275 milionów złotych, a to o o ponad 60 milionów złotych więcej niż w roku obecnym.