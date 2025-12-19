W czwartkowy wieczór na Żwirowej doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. 48-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w krawężnik. W wyniku zdarzenia urwało się przednie prawe koło w jego samochodzie, a wewnątrz wybuchły poduszki powietrzne. O szczegółach zdarzenia mówi nadkom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Kierowcy grozi do 3 lat więzienia.