W czwartkowy wieczór na Żwirowej doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. 48-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w krawężnik. W wyniku zdarzenia urwało się przednie prawe koło w jego samochodzie, a wewnątrz wybuchły poduszki powietrzne. O szczegółach zdarzenia mówi nadkom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:
Kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
Polecamy
Przejście na Niepodległości i zmiany na Górczyńskiej. Patrzcie na znaki
Będzie przejście dla pieszych na ul. Niepodległości na wysokości centrum handlowego S1. Dziś mieszkańcy chodzą między sklepami po ulicy. Ma się...Czytaj więcejDetails