Z okazji obchodów 80-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., prezentujemy rozmowy z absolwentami tej najstarszej w mieście szkoły ponadpodstawowej.

Po spotkaniu z byłą dyrektor I LO Zofią Bednarz i Błażejem Kowalczykiem, maturzystą z 1999 roku czas na byłą dyrektorkę Puszkina Ewę Szmit. Rozmowa Piotra Wiśniewskiego.