Ponad 3 tysiące wniosków złożonych za pomocą aplikacji Karty Miejskiej Gorzów #StądJestem. najczęściej dotyczą Karty Mieszkańca.
Od poniedziałku dostępna jest aplikacja Gorzów #StądJestem, dzięki której w formie online można złożyć wniosek o Kartę Mieszkańca. Mimo, że aplikacja funkcjonuje zaledwie dwa dni to już cieszy się ogromnym powodzeniem – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.
Aplikacja, tak samo jak Karta Mieszkańca w formie papierowej, umożliwia gorzowianom skorzystanie z szeregu ulg i zniżek m.in. w wielu instytucjach publicznych, w tym w instytucjach kultury.
Wszystkie informacje i linki do pobrania aplikacji znajdziecie na stronie >>kartamiejska.um.gorzow.pl<<.
