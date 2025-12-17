Ponad 3 tysiące wniosków złożonych za pomocą aplikacji Karty Miejskiej Gorzów #StądJestem. najczęściej dotyczą Karty Mieszkańca.

Od poniedziałku dostępna jest aplikacja Gorzów #StądJestem, dzięki której w formie online można złożyć wniosek o Kartę Mieszkańca. Mimo, że aplikacja funkcjonuje zaledwie dwa dni to już cieszy się ogromnym powodzeniem – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Aplikacja, tak samo jak Karta Mieszkańca w formie papierowej, umożliwia gorzowianom skorzystanie z szeregu ulg i zniżek m.in. w wielu instytucjach publicznych, w tym w instytucjach kultury.

Wszystkie informacje i linki do pobrania aplikacji znajdziecie na stronie >>kartamiejska.um.gorzow.pl<<.